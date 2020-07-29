شركات أسترالية تبحث عن بديل للموردين الصينيين وتركيا وجهة مفضلة

قال اقتصادي تركي، الأربعاء، إن بلاده تشكل بديلا تجاريا مهما لأستراليا التي تشهد علاقاتها توترات ملحوظة مع الصين.

وأضاف رئيس فرع سيدني في جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد" حسن كنج تورك، للأناضول، أن العديد من الجهات المستوردة في أستراليا بدأت البحث عن بدائل للشركات ذات المنشأ الصيني.

وأوضح أن تركيا التي تمتلك عددا كبيرا من الشركات الحاصلة على الجودة الأوروبية، تشكل بديلا مهما للتجارة الخارجية الأسترالية.

وأشار أن أسعار المنتجات التركية معقولة بالنسبة إلى أستراليا، فضلا عن أن التوترات المتزايدة مع الصين تدفع التجارة الخارجية الأسترالية للبحث عن بدائل.

وذكر كنج تورك، أنهم في "موصياد" يبذلون قصارى جهدهم لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا أن تركيا مستعدة للانفتاح على السوق الأسترالية التي يقدر حجمها بنحو 6 تريليونات دولار.

ولفت إلى أن تركيا وأستراليا تمتلكان روابط صداقة تاريخية، وأن عليهما بذل المزيد لنقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى مراحل أكثر تقدما.

وأوضح أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين بلغ 1.2 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمارات الأسترالية في مختلف القطاعات التركية.