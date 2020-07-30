وزيرة التجارة التركية: بإمكاننا إنجاز استثمارات مع الشركات الإيطالية

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الخميس، إن شركات بلادها تستطيع إنجاز العديد من الاستثمارات مع نظيرتها الإيطالية في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال لقائها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عبر دائرة تلفزيونية، قبيل اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة التركية.

وأوضح البيان أن الوزيرين تناولا خلال الاجتماع، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ومواضيع النقل والمقاولات وتحديث الاتفاق الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، أوضحت بكجان أن روما تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لأنقرة، ورابع أكبر سوق أوروبي مستهلك للمنتجات التركية.

وتابعت: "التبادل التجاري بين البلدين تأثر سلبا جراء تفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول من 2020، وتراجع بنسبة 20.7 %، ليستقر عند حدود 7.5 مليارات دولار".

كما أشارت بكجان إلى أهمية تحديث الاتفاق الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك سيتيح للطرفين توسيع التعاون التجاري.

وأضافت أن صادرات تركيا خلال العام المنصرم حققت زيادة بنسبة 2.1 %، رغم التدابير الوقائية التي شهدتها التجارة العالمية.

ولفتت إلى أن تركيا جذبت استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، وصلت قيمتها 8.5 مليارات دولار.

من جانبه شدد دي مايو، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوير العلاقات التجارية القائمة.

وأكد أن تحديث الاتفاق الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سيكون مفيدا للطرفين.