صادرات "قوجه إيلي" التركية تتجاوز 6 مليارات دولار

بلغت صادرات ولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، أكثر من 6 مليارات دولار، لنحو 180 دولة ومنطقة ذاتية الحكم.

وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك، احتلت ولاية قوجه إيلي المركز الثالث بين الولايات التركية الأكثر تصديرا، بعد إسطنبول وبورصة بقيمة بلغت 6 مليارات و315 مليون و572 ألف دولار منذ بداية 2020.

وأشارت أن الولاية بموقعها الاستراتيجي تعتبر أحدى الممرات الهامة لنقل البضائع من أوروبا إلى آسيا، وتوفر مزايا في النقل البري والبحري والسكك الحديدية.

وعلى الرغم من التراجع في الصادرات خلال وباء كورونا، إلا أن الولاية استعادت نشاطها وعوضت عن خسائرها خلال يوليو/ تموز الماضي، بقيمة صادراتها التي بلغت 942 مليونا و353 ألف دولار.

وتضم الولاية كبرى الشركات العالمية للسيارات مثل "Ford Otosan"، و"Hyundai Assan"، و "Honda Türkiye"، حيث بلغت صادراتها خلال الفترة المذكورة إضافة لقطاع الكيماويات 4 مليارات و269 مليون و415 ألف دولار.

وبلغت صادرات الولاية إلى ألمانيا، 490 مليونا و558 ألف دولار، وإلى سلوفينا 471 مليونا و676 ألف دولار، وإلى المملكة المتحدة 456 مليونا و653 ألف دولار.

يشار أن الولاية تضم مرفأ خليج إزميت، بوابة تركيا للعالم، حيثت تعتبر سابع أكبر مرفأ في أوروبا.