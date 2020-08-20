ألمانيا تتصدر قائمة مستوردي الكمامات الطبية من تركيا

تصدرت ألمانيا قائمة بلدان العالم المستوردة للكمامات الطبية التركية ذات الاستخدام الواحد، خلال النصف الأول من العالم الحالي والذي شهد تفشي وباء كورونا بشكل كبير.

وبحسب المعلومات المتوفرة من هيئة الإحصاء، فإن قيمة صادرات الكمامات التركية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 105.1 ملايين دولار.

ووصلت صادرات الكمامات التركية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2020، إلى 108 نقطة حول العالم.

وخلال الفترة المذكورة، حققت صادرات تركيا من هذا القطاع، نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 1.7 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيراداً للكمامات التركية ذات الاستخدام الواحد، خلال الفترة المذكورة، تلتها الصين، ثم فرنسا ثم رومانيا فالكويت.

واستوردت ألمانيا كمامات تركية ذات استخدام واحد، بقيمة 14.3 مليون دولار.