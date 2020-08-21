تركيا.. صادرات التين تحقق مكاسب عالية خلال فترة قياسية

حققت صادرات تركيا من مادة التين أكثر من 5 ملايين دولار في غضون 22 يوما، فيما استحوذت ألمانيا على المركز الأول في التصدير، تلتها روسيا.

وبحسب معطيات رابطة مصدري إيجه، بدأت تركيا موسما وفيرا من جني محاصيل التين.

وخلال الفترة 26 يوليو-17 أغسطس بلغ حجم الصادرات 5 ملايين و143 ألف دولار.

وحلّت ألمانيا في المركز الأول من حيث مستوردي التين التركي، حيث بلغ حجم الصادرات إليها مليون و359 ألف دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بمليون و70 ألف، ثم هونغ كونغ بـ 804 آلاف.

وفي حديث للأناضول، قال خير الدين أوتشاق، رئيس رابطة مصدري الفاكهة والخضار الطازجة في منطقة إيجه، إن هدفهم الوصول إلى حجم صادرات تقدر بـ 60 مليون دولار للتين الأسود خلال العام الحالي.

وأوضح أن أول شحنة صادرات ذهبت إلى ألمانيا، بالتزامن مع طلب كبير من سوق الشرق الأقصى.

بدوره قال خاقان أريكان، وهو مصدر تين بولاية أيدن غربي البلاد، إن كمية ثمار التين ارتفعت بنسبة 20 بالمئة عن محصول العام الماضي.

وأكد أن كمية الطلب على التين ارتفعت بنسبة 30 بالمئة عن الموسم الماضي.