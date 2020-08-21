وزير الاقتصاد الأوكراني: نرغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا

صرح نائب وزير الاقتصاد الأوكراني إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع تركيا.

وأشارت الوزير تاراس كاتشكا، الخميس، في بيان، إلى أنه تم عقد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت بعنوان: "فرص جديدة من أجل تعزيز التعاون الأوكراني التركي".

وفي كلمته خلال الاجتماع، أفاد كاتشكا أن أوكرانيا وتركيا استمرتا في علاقات الشراكة التجارية رغم تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث حجم علاقاتها التجارية مع أوكرانيا، عام 2019.

وأردف أنه رغم ذلك، فإن العلاقات التجارية بين البلدين لم ترقَ بعد إلى المستوى إلى المطلوب.

وشدد كاتشكا على أن بلاده تريد توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع تركيا.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 2.27 مليار دولار، مسجلا زيادة بمعدل 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.