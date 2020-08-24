إسطنبول تستعد لاستضافة معرض "موصياد" إكسبو 2020" في نوفمبر

تواصل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد - MÜSİAD"، تحضيراتها من أجل معرض "موصياد إكسبو 2020" الذي تنطلق فعالياته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمشاركة محلية ودولية واسعة.

المعرض الذي سيستضيفه مركز "توياب – TÜYAP" للمعارض والمؤتمرات بإسطنبول، يقام في الفترة بين 18 – 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفاد بيان صادر عن "موصياد" أن المعرض الذي سيقام بالتعاون مع شركة "توياب" للمعارض، يستهدف المساهمة بشكل كبير في تعزيز تجارة تركيا.

ومن المقرر أن يشهد المعرض لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، والعديد من الندوات والمحاضرات التي يلقيها شخصيات بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية وفي عالم الأعمال.

وإلى جانب رجال الأعمال الأتراك، يشارك في المعرض رجال أعمال من مناطق مختلفة حول العالم، وفي مقدمتها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سيشهد نسخة هذا العام من المعرض المذكور، إقامة "القمة التجارية الدبلوماسية" التي يشارك فيها قناصل فخريون لبلدان مختلفة، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم مع ممثلي عالم الأعمال.

ونقل بيان "موصياد" عن المدير العام لشركة "توياب" للمعارض، إلهان أرسوزلو، قوله إن المعرض يقام هذا العام في ظل وباء كورونا.

وأكد أنهم اتخذوا كافة التدابير اللازمة لتأمين وقاية المشاركين من الفيروس.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال رئيس جمعية "موصياد"، عبد الرحمن قآن، إنهم يتوقعون أن تصبح تركيا إحدى مراكز الجذب الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، مشدداً على أهمية المعرض في هذا الإطار.

وأكّد أن المعرض المقام بدعم من وزارة التجارة ورئاسة إدارة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركيتين، سيساهم في نمو الشركات التركية، وانفتاحها على أسواق عالمية جديدة.

بدوره، قال عدنان بوستان، رئيس المجلس الأعلى لـ "موصياد غلوبال"، إنه من المتوقع استقبال المعرض لقرابة 100 ألف زائر من 124 دولة مختلفة.

وأضاف أنهم يتوقعون أيضاً عقد 10 آلاف لقاء ثنائي بين رجال الأعمال خلال المعرض، ومشاركة أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية في 24 قطاعا مختلفا.

وأشار إلى أن المعرض سيستقبل مشاركين رفيعي المستوى من 30 دولة.

وتأسست جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "MÜSİAD" عام 1990 في مدينة إسطنبول، من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك المؤمنين بأن تركيا تحظى باحترام لدى العالم.

وتضم "موصياد" آلاف رجال الأعمال الأتراك، وأكثر من 35 ألف شركة، و1.5 مليون عامل، ولديها 212 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، و149 نقطة تواصل في 56 دولة حول العالم.