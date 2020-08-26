صادرات تركيا من عربات سكك الحديد تتجاوز 42 مليون دولار

بلغت قيمة الصادرات التركية من عربات سكك الحديد، 42 مليونا و240 ألف دولار، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدّري صناعة السيارات في أولوداغ التركية (شمال غربي)، فإن صادرات البلاد من عربات سكك الحديد، وصلت 7 بلدان ومنطقة حرة، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز 2020.

وتصدرت النمسا، قائمة البلدان الأكثر استيرادا لعربات سكك الحديد التركية، إذ بلغت قيمة صادرات هذا القطاع إلى البلد الأوروبي، 7 ملايين و610 آلاف دولار، بزيادة وصلت 50 ضعفا عما كانت عليه خلال العام الماضي.

وإلى جانب بلدان أوروبية، استوردت سنغافورة أيضا عربات سكك الحديد من تركيا، خلال الفترة المذكورة، وذلك بقيمة بلغت 17 ألف دولار.