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سفيرة تنزانيا لدى أنقرة تدعو الشركات التركية للاستثمار في بلادها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.08.2020 12:15
سفيرة تنزانيا في أنقرة لدى استقبالها في غرفة التجارة والصناعة في ولاية صامسون الأناضول سفيرة تنزانيا في أنقرة لدى استقبالها في غرفة التجارة والصناعة في ولاية صامسون (الأناضول)

دعت تنزانيا على لسان سفيرتها لدى أنقرة الشركات التركية إلى الاستثمار في بلادها.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة في ولاية صامسون التركية، في بيان، أن السفيرة إليزابيث كيوندو زارت الغرفة بهدف تقديم معلومات عن بلادها، وتطوير علاقات تعاون جديدة، والتحدث عن فرص الاستثمار.

وقالت السفيرة في كلمة لها، الخميس، إن الغرض الرئيسي من زيارتها تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، بحسب البيان.

وأضافت أن تنزانيا غنية بالثروات الباطنية، وتعتمد على الزراعة بشكل أساسي، وتحوي فرصا استثمارية مهمة في مجالات الزراعة والإنشاءات والإنتاج.

وأوضحت أن اقتصاد بلادها يعد الأسرع نموا في القارة الإفريقية، وأنها انتقلت من شريحة البلدان منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل، العام الجاري.

وأشارت إلى أن بلادها وتركيا وقعتا عددا من مذكرات التفاهم، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تنزانيا، قبل 3 أعوام.

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