الصادرات التركية تسجل 12.5 مليار دولار في أغسطس

أعلن رئيس مجلس المصدّرين الأتراك، إسماعيل غُلة، أن قيمة صادرات بلاده خلال أغسطس/ آب الماضي بلغت 12 مليار و463 مليون دولار.

وكشف غُلة، الأربعاء، عن المعطيات الخاصة بصادرات بلاده خلال أغسطس الماضي.

وقال: "في أغسطس، سجلت 8 من قطاعاتنا رقما قياسيا في الصادرات، فيما سجل 17 قطاعا زيادة في الصادرات".

ولفت إلى أن معطيات الربع الثاني الذي زاد فيه تأثير جائحة كورنا تظهر الأداء الإيجابي للاقتصاد التركي مقارنة بالكثير من الدول.

وبيّن أن الاقتصاد التركي سجل خلال الربع الثاني من 2020، انكماشا يقل عن نظرائه في العديد من اقتصادات العالم.

وأوضح أن الاقتصاد التركي سجل في الربع المذكور انكماشا بنسبة 9.9 %، فيما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بـ31.7 %، والمملكة المتحدة بـ 22.8 %، وفرنسا بـ 22.2 %.

وكشف أن قطاع الملابس الجاهزة تربع على قائمة القطاعات المصدّرة في أغسطس بقيمة صادرات بلغت ملياراً و546 مليون دولار، تلاه قطاع السيارات بصادرات بلغت ملياراً و545 مليون دولار.

وجاء قطاع المواد الكيماوية في المرتبة الثالثة بصادرات وصلت قيمتها ملياراً و 375 مليون دولار.

واحتلت ألمانيا صدارة قائمة الدول المستورة في أغسطس بقيمة بلغت ملياراً و120 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ989.2 مليون، ثم الولايات المتحدة بـ739.6.

ولفت أن صادرات أغسطس 2020 انخفصت بنسبة 5.7 ٪ مقارنة بأغسطس 2019.