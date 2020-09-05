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صادرات تركيا من البندق تسجل رقماً قياسياً تاريخياً

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 05.09.2020 11:55
صادرات تركيا من البندق تسجل رقماً قياسياً تاريخياً

حطمت صادرات لب البندق خلال موسم 2019-2020 رقما قياسيا على مر تاريخ الجمهورية التركية.

علماً أن تركيا تستحوذ على القسم الأكبر من سوق وإنتاج ثمرة البندق عالميا.

ووفقا لمعلومات جمعتها الأناضول من معطيات اتحاد مصدري البندق ومنتجاته في البحر الأسود، صدّرت تركيا خلال الموسم الفائت 343 ألفا و561 طنا من لب البندق إلى 126 دولة، لتحقق دخلا بقيمة مليارين و312 مليونا و45 ألف دولار.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للبندق من تركيا، متفوقة على ألمانيا التي تصدرت القائمة منذ موسم 2009-2010.

وأتت ألمانيا في المرتبة الثانية، تلتها فرنسا، ثم بولندا فهولندا فسويسرا والنمسا وكندا ثم الصين فإسبانيا.

وأعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري البندق ومنتجاته في البحر الأسود، إلياس أديب ساوينتش، عن سعادته باختتام موسم آخر.

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