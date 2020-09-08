ألمانيا تتصدر قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا

تصدرت ألمانيا قائمة بلدان العالم الأكثر استيراداً لمنتجات 8 قطاعات مختلفة في تركيا.

وبحسب معلومات من مجلس المصدّرين الأتراك، فقد وصلت الصادرات التركية إلى 239 نقطة حول العالم، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – أغسطس/آب 2020.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية إلى ألمانيا، خلال الفترة نفسها، 8 مليارات و838 مليونا و334 ألف دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما كان السوق الألماني من أكثر أسواق العالم طلباً لمنتجات 8 قطاعات مختلفة في تركيا، خلال الفترة نفسها.

وخلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا من السيارات، مليارين و126 مليونا و390 ألف دولار، فيما تم تصدير ألبسة بقيمة مليارا و958 مليونا و154 ألف دولار.

ومن بين القطاعات التركية الأخرى التي ازداد طلب السوق الألماني عليها، قطاع المعادن الحديدية وغير الحديدية، وقطع الآلات، والمكيفات، والبندق، والفواكه والخضار، والجلود والمنتجات الجلدية.