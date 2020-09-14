صادرات المنسوجات التركية تتجاوز عتبة 1.5 مليار دولار منذ بداية العام

حققت صادرات المنسوجات المنزلية التركية مليارا و441 مليون و744 ألف دولار، ووصلت إلى 187 دولة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وبناء على معلومات من اتحاد مصدري أولوداغ، الاثنين، تصدرت ألمانيا البلدان المستوردة للمنسوجات التركية بقيمة 282 مليون و771 ألف دولار.

تلتها الولايات المتحدة بـ 169 مليونا و161 ألف دولار، فيما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات التركية لكلا البلدين 31.3 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

واحتلت بريطانيا المركز الثالث بـ 63 مليونا و19 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ61 مليونا و790 ألف دولار.

وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات التركية إلى النمسا بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 27 مليونا و421 ألف دولار إلى 28 مليونا و775 ألف دولار.

يشار أن تركيا تحتل مكانا مرموقا بين البلدان الأكثر تصديرا للمنسوجات في العالم، وأن صادراتها تستحوذ مكانة مهمة في الأسواق الأوروبية.