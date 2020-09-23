حوالي مليار دولار.. عائدات صادرات الحافلات التركية إلى87 دولة

وصلت صادرات تركيا من الحافلات الكبيرة والصغيرة، أسواق 87 دولة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين.

وبحسب معلومات من اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع، 916 مليونا و533 ألف دولار، خلال الفترة المذكورة.

وشهدت مبيعات الحافلات إلى كل من تشيكيا وروسيا والمكسيك، ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر استيرادا للحافلات التركية، بقيمة 154 مليونا و782 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 147 مليونا و109 آلاف، وإيطاليا 89 مليونا و617 ألفا.