بودروم جوهرة السياحة التركية تجتذب المزيد من الاستثمارات بالرغم من الوباء

قال رئيس بلدية ولاية بودروم غرب تركيا، إن قيمة المشاريع الاستثمارية الجارية في بودروم تجاوزت حتى الآن 5 مليارات دولار، مع استمرار المنطقة في جذب الاستثمار الدولي وسط تفشي المرض.

وتشتهر الولاية ببحارها المتلألئة ومناخها الدافئ ومراسيها الصاخبة ورحلاتها البحرية الزرقاء والسياحة الفاخرة والعديد من الميزات الفريدة الأخرى، ولا تزال المناطق السياحية في بودروم وخصوصاً تلك التي تقع على الشواطئ الرملية في جذب الاستثمارات الدولية على الرغم من الوباء.

وقال "أحمد أراس" رئيس بلدية بودروم لوكالة أنباء الأناضول يوم الاثنين: "ارتفعت الاستثمارات المحلية والأجنبية في السنوات الأخيرة، ولم تتباطأ أثناء الوباء".

وقال "أراس" إن قيمة المشاريع الجارية بما في ذلك مشاريع البنية التحتية في بودروم تجاوزت حتى الآن 5 مليارات دولار، مضيفًا أن الشركات العالمية البارزة اشترت فنادق قديمة في المدينة وقامت بتجديدها.

وأشار "أراس" إلى أن " الفنادق العالمية ذات العلامات التجارية المشهورة تواصل التدفق إلى بودروم"، مضيفاً أن معظمها يأتي من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.

وقال:"افتتح في الولاية مؤخراً مطعم عالمي شهير لتقديم الطعام الفاخر، وهو موجود في خمسة مواقع فقط حول العالم، كما أنه الوحيد في تركيا".

ويُظهر الزوار الأجانب اهتماماً كبيراً بقطاع الرعاية الصحية الناشط في بودروم، إلى جانب المعالم الثقافية مثل المعارض والمؤتمرات وأحواض بناء اليخوت والمجمعات الرياضية.

وقال "أراس":"يهتم السياح الروس في الغالب بالسياحة الرياضية وخاصة التزلج على الجليد الذي نقوم بإنشاء حلباته الآن".

كذلك تعتبر الزراعة أيضاً مصدراً هاماً للدخل في بودروم، حيث يعدّ القمح والعنب والزيتون من بين أفضل المحاصيل في المدينة.

وفيما يتعلق بالتنمية الزراعية المتزايدة في المنطقة، قال "أراس": "سنبدأ زراعة النباتات الطبية والعطرية في الجزء الشمالي الشرقي من بودروم الذي يسمى قره أوفا".

ويلعب بناء اليخوت الفاخرة ومزارع الأسماك ومصانع النبيذ أيضاً دوراً هاماً في اقتصاد بودروم.

وحول كيفية تحفيز الوباء لزيادة الطلب على الإسكان، سلط "أراس" الضوء على أنه تم البدء بمشاريع عقارية جديدة لمواكبة الطلب المتزايد الذي نتج عن رغبة السياح بإيجاد فرص استثمارية في المدينة الجميلة التي أحبوها.

وشدد على أن "شبه جزيرة قره أوفا مفتوحة دائماً للمشاريع التي تنسجم مع البيئة والهوية التاريخية والحضارية للولاية".

وقال "أراس" إن قطاع السياحة العالمي تضرر من الوباء عندما توقفت حركة الطيران، لذلك شهدت بودروم انخفاضاً بنسبة 90% من عدد زوارها الأجانب الذي يصل عادة في أغسطس إلى 100.000 زائر.

وأضاف أن بودروم قبل أن يبدأ تفشي المرض، جذبت اهتماماً واسعاً في أسواق أوروبا الغربية ودول البلطيق وروسيا وأوكرانيا، وشهدت مؤخراً اهتماماً متجدداً بالرغم من أن الصيف قد شارف على الانتهاء.

وأكد "آراس" بالقول:"على الرغم من الأرقام القاتمة، فإن موسم الصيف الذي من المفترض أن ينتهي بحلول 15 سبتمبر، امتد حتى منتصف أكتوبر".

وأوضح أن معدل الإشغال في بعض فنادق بودروم حالياً يزيد على 90% على خلفية الطلب المتزايد على السياحة المحلية.

وقال "أراس": "نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لبعض الوقت، كما في شهري سبتمبر وأكتوبر، اللذين يعتبران من أفضل الأوقات في بودروم".

وأكد أن السياح المحليين الذين لديهم منازل صيفية في بودروم توافدوا على المدينة بعد رفع قيود السفر المتعلقة بالفيروس، مما ساعد على تعويض خسارة الزوار الأجانب".

وقال إن ما يقرب من 10 آلاف سيارة دخلت البلدة في يوليو / تموز، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 30 ألف شخص في اليوم.

كما ساعد الطقس الجيد في بودروم وأجوائها الرائعة ومساحات الهواء الطلق فيها والمنازل والفيلات الفسيحة على قدوم الكثير من الناس إليها، وخاصة أولئك الذين تحولوا إلى العمل عن بعد وانتقلوا من المدن الكبرى.

وقال إن عدد سكان بودروم الذي يبلغ حوالي 180 ألفاً، قفز إلى 400 ألف نسمة بعد وصول المصطافين.

وشدد "أراس" على أن "بودروم هي لؤلؤة تركيا ولا تزال منطقة جذب سياحي ساحرة للسياح المحليين والدوليين على حد سواء. ولا يزال الناس يتنافسون على القدوم إلى بودروم لأغراض متنوعة مثل الإجازة أو شراء منزل للعيش والاستثمار في المدينة".

وشدد على أن بلدية بودروم تتخذ الآن خطوات حازمة كي تجعلها مركزاً للسياحة الفاخرة والراقية، وقال إن أهم العلامات التجارية العالمية البارزة استثمرت مؤخراً في المدينة.

وقال "إن وجود المراسي المشهورة عالميا مثل ياليكافاك وبودروم وحوض اليخوت وتصنيع القوارب الخشبية يميز بودروم عن مثيلاتها من الوجهات المماثلة".

وتطرق "أراس" إلى خطط البلدية للسنوات الخمس المقبلة، وأكد عزمهم على مواجهة تحديات البنية التحتية في المدينة.

وأضاف:"سنواصل عملنا مع مؤسسة بودروم الترويجية -بوتاف- لجعل بودروم الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم".

وقال "أراس" إن المؤسسة تطلق حملة رقمية للترويج لمناطق الجذب السياحية المحلية والتاريخية والثقافة والمأكولات والمناخ في بودروم.

وقال:"نخطط لإطلاق منصة رقمية تسمى -قم بزيارة بودروم- تروج لسياحتنا، وتعطي الأولوية للصحة والسلامة وتتكيف بسرعة مع التوقعات السياحية المتغيرة للوباء".