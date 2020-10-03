صادرات السيارات التركية تتجاوز2,6مليار دولار في سبتمبر

سجلت تركيا صادرات في قطاع السيارات بقيمة مليارين و605 ملايين و33 ألف دولار، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعد حجم هذه الصادرات هذا الأعلى منذ مطلع العام على المستوى الشهري، حيث بلغت نسبة ارتفاع الصادرات في سبتمبر 68.7 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بحسب بيانات مجلس المصدرين التركي.

وتفيد معطيات المجلس بأن صادرات قطاع السيارات شهدت انخفاضا بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان من العام الحالي، بسبب تبعات وباء كورونا، ليعاود الصعود اعتبارا من مايو/ أيار.

وحلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا ورومانيا في مقدمة الدول المستوردة للسيارات من تركيا خلال سبتمبر الماضي.