القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

صادرات السيارات التركية تتجاوز2,6مليار دولار في سبتمبر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.10.2020 15:14
آخر تحديث في 03.10.2020 19:07
صادرات السيارات التركية تتجاوز2,6مليار دولار في سبتمبر

سجلت تركيا صادرات في قطاع السيارات بقيمة مليارين و605 ملايين و33 ألف دولار، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعد حجم هذه الصادرات هذا الأعلى منذ مطلع العام على المستوى الشهري، حيث بلغت نسبة ارتفاع الصادرات في سبتمبر 68.7 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بحسب بيانات مجلس المصدرين التركي.

وتفيد معطيات المجلس بأن صادرات قطاع السيارات شهدت انخفاضا بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان من العام الحالي، بسبب تبعات وباء كورونا، ليعاود الصعود اعتبارا من مايو/ أيار.

وحلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا ورومانيا في مقدمة الدول المستوردة للسيارات من تركيا خلال سبتمبر الماضي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق توقف تداول جميع الأسهم المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، طوال...
مختارات