صادرات الشاي التركي تصل إلى 105 دول منذ بداية العام

وصلت صادرات الشاي التركي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أسواق 105 دول، وبلغت عائداتها 12 مليون و182 ألف دولار.

وبحسب معطيات من "اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود"، الجمعة، صدّرت تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من العام الحالي، 3 آلاف و109 أطنان من الشاي بعد أن كانت الكمية 3 آلاف و88 طنا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وحققت الأرباح التركية من صادرات هذا القطاع، نمواً بنسبة 13 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت بلجيكا قائمة البلدان الأكثر استيرادًا للشاي التركي خلال الفترة المذكورة، إذ استوردت ما قيمته 3 ملايين و991 ألف دولار، تلتها ألمانيا بمليون و659 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ864 ألفا.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"اتحاد مصدري شرق البحر الأسود" أحمد حمدي غوردوغان، إن 55 % من صادرات الشاي تم تصديرها إلى الدول الأوروبية.

ولفت إلى تنوع الأسواق التي تستورد الشاي التركي، مبينا أنه يتم تصدريه إلى 105 دول.