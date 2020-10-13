بمشاركة تركية .. أوزباكستان تطلق مشروعاً سياحياً ضخماً في منطقة "زامين" الجبلية

تقع منطقة "زامين" في أوزبكستان على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، ويرتادها المصطافون هرباً من الحر اللاهب إلى البرودة المنعشة وسط المناظر الطبيعية الخلابة خلال مواسم الصيف. لكنها وبفضل مشروعها السياحي الضخم الذي تقيمه البلدية بالاشتراك مع إحدى الشركات التركية الرائدة، ستتمكن من استضافة السياح والزوار طيلة أيام السنة وعلى مدار الفصول كلها.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال " إسماديار أرالوف" نائب رئيس بلدية "زامين"، إن المنطقة التي تشبه بجمالها مناطق سويسرا بسبب مناخها وغابات الصنوبر الواسعة الانتشار فيها، هي الأكثر تفضيلاً لمن يبحثون عن البرودة والاصطياف وسط الجمال الطبيعي الخلاب في الفترة من مايو إلى أغسطس.

وأكد "أرالوف" أن "زامين" تمتلك كل العوامل التي تجعلها منطقة جذب سياحي بامتياز على مدى فصول العام الأربعة، مؤكداً على استراتيجية موقعها بين المدينتين الكبيرتين، طشقند وسمرقند، بالإضافة إلى وجودها على حدود طاجيكستان بالقرب من كازاخستان أيضاً. مضيفاً أن هذه الميزة فريدة جداً بمنظور التنمية السياحية.

وأوضح المسؤول الأوزبكي أنهم بدؤوا في منطقة "زامين"، العمل في المشروع السياحي الضخم الذي أعلنوا عنه العام الماضي ولاقى صدىً واسعاً في تركيا، بالشراكة مع شركة تركية، آخذين بعين الاعتبار الخبرة الواسعة التي تتمتع فيها تركيا في مجال السياحة والتي كانت الدافع وراء اختيارهم العمل مع شركة تركية.

وأشار إلى إعداد "خطة رئيسية" بميزانية 300 مليون دولار بالاشتراك مع الشركة التركية، مضيفاً أن المشروع يغطي مساحة إجمالية قدرها 700 هكتار.

وأكد "أرالوف" أنه سيتم في نطاق هذا المشروع، تطوير السياحة الجبلية والرياضية والصحية وسياحة تذوق الطعام في المنطقة. وأنه سيتم بناء العديد من المرافق بما في ذلك مراكز التزلج وملاعب الغولف والمنشآت الرياضية الداخلية والخارجية وسلسلة من الفنادق.

وأشار "أرالوف" إلى أن عدد الزوار الذي يقارب 300 ألف زائر سنوياً، يمكن أن يرتفع نتيجةً لهذا المشروع ويصل إلى 1.5 مليون زائر، وأن عدد الفنادق الحالية في "زامين" 10 فنادق ويمكن أن يصل في إطار هذا المشروع إلى 100 فندق وبيت ضيافة في المستقبل القريب.

وأوضح "أرالوف" أن المنطقة سوف تكون قادرة على خدمة الزوار طيلة أشهر العام حين انتهاء المشروع مشيراً وأن أعمال البنية التحتية للطرق والصرف الصحي والكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي مستمرة.