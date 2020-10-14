شركة تركية تنجح في تطوير أحد أفضل التطبيقات على الصعيد العالمي

تأسست شركة "PEAKUP" التركية التي تقدم حلول ومنتجات شاملة من خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى أنشطة تطوير البرمجيات، برأس مال محلي 100% ولديها اليوم أكثر من 700.000 مستخدم في العالم.

وقد طورت الشركة تطبيقات وبرامج خاصة بالشركات الكبرى وإدارة الأعمال الداخلية فيها بالإضافة إلى حلول إنترنت الأشياء وإدارة كلمات المرور وغيرها.

وفي مقابلته مع صحيفة ديلي صباح، تحدث "قادر جان توبرقجي" رئيس العمليات في شركة "PEAKUP" صاحبة التطبيق التركي الوحيد الذي احتل مكانة مرموقة بين أفضل 10 تطبيقات عالمية في متجر مايكروسوفت، عن حلول الشركة التركية وأثر استخدام هذه الحلول محلياً وعالمياً. مؤكداً أن الشركات التركية تواصل صنع اسم لنفسها في الساحة الدولية من خلال حلولها المبتكرة دون أن تتأثر بالجائحة العالمية.

وحول التطبيق المعني وهو"Velocity"، قال "توبرقجي" أن هذا التطبيق خاص بأمكنة العمل إذ يساعد على زيادة التفاعل بين الموظفين ويعزز زيادة الإنتاجية. وقد اختارته شركة مايكروسوفت في شهر يوليو كواحد من أفضل ثمانية تطبيقات عالمية على متجر "Teams" التابع للشركة، وأنه خلال شهر واحد زاد الطلب على "Velocity" بنسبة 70%.

وتطبيق "Velocity" هو منصة تعاونية تقدم تطبيقات ويب مخصصة لمتابعة الأخبار الداخلية للشركات، ومراقبة مدى توفر غرف الاجتماعات، والتحقق من المهام الشخصية، وحتى الاطلاع على جداول الحافلات.

وأضاف "توبرقجي": "نحن في شركة PEAKUP، نحاول إنشاء طريقة جديدة لعمل الشركات، خاصةً لقسم الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. يعمل هذا التطبيق بوصفه التوأم الرقمي لمكان العمل المادي. لذا ما يمكننا القيام به في مكان العمل المادي، يمكننا القيام به باستخدام Velocity". مضيفاً أن المنتج شهد زيادة في الطلب بسبب جائحة الفيروس المستجد التي ما زالت مستمرة، وأن الشركات الكبيرة والصغيرة أبدت اهتماماً به.

وأوضح "توبرقجي" أن شركة "PEAKUP " تسعى الآن للتوسع والدخول إلى أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لأن لهما احتياجات كبيرة لتطبيق أعمال مثل "Velocity".

وقال: "يتحدث الجميع عن التحول الرقمي، والمفتاح لذلك هو تغيير ثقافة العمل".

وبالحديث عن الأوبئة أكد "توبرقجي" أن شركة "PEAKUP" لديها أيضاً حلول إنترنت الأشياء المثيرة للاهتمام مثل تطبيق "Nova" المبتكر الذي يساعد في منع الازدحام في الغرف وتنظيم تدفق الهواء داخل المكاتب ويوفر بيانات ثابتة بشأن أي مخاطر لانتقال الفيروسات، باستخدام قدراته الذكية التي طورتها الشركة على خلفية اعتراف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها مؤخراً، بأن الفيروس المستجد يمكن أن يظل في الهواء.

وقال: "تستخدم بعض الشركات نموذجاً مختلطاً للعمل وسط الوباء، حيث يذهب الأفراد إلى المكتب بعض الأيام بينما يعملون من المنزل بقية الأسبوع. وبالرغم من أن المكاتب أصبحت أقل كثافة من ذي قبل، لكن تطهير الأسطح والسيطرة على ما يلمسه الموظفون خلال وجودهم فيها يبقى أمراً مهماً جداً". مشددًا على أهمية النظافة السليمة والتباعد الاجتماعي.

وأضاف: "تطبيق نوفا هو أحد حلول إنترنت الأشياء الذي يتحكم بالاحتياجات المكتبية الأساسية مثل استخدام الكهرباء وأنظمة تكييف الهواء. ويمكن دمجه أيضاً في الأنظمة الأساسية للهواتف المحمولة لجعل استخدامه أكثر سهولة.

فإذا ما أراد أحد الموظفين التحقق من توفر غرفة أو مناطق لتناول الطعام، على سبيل المثال، أو إذا أرادت الإدارة التدقيق في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، فإن التطبيق يوفر جميع الحلول.

وقال: "يمكن للتطبيق التحقق ما إذا كان مسموحاً للموظف بالحضور إلى المكتب كجزء من المناوبات الدورية، حين تسعى الإدارة إلى الحد من عدد الموظفين في المكتب أثناء الوباء". موضحاً أن التطبيق يمكن أن يعمل أيضاً كمقياسٍ جيدٍ لتتبع كفاءة الطاقة.

وأضاف "توبرقجي": "نعلم أن الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، مهتم جداً بكفاءة الطاقة بسبب تغير المناخ. ويمكن لتطبيق نوفا أن يخفض استخدام الطاقة الخاملة في المكاتب ويساهم في تحقيق هذا الهدف".

الأمن السيبراني في عصر العمل عن بعد:

وفي الحديث عن أهمية السرية والخصوصية في عصر العمل عن بعد تحدث "توبرقجي" عن تطبيق طورته شركة PEAKUP وأطلق عليه اسم "PassGate"، وهو تطبيق لإدارة كلمات المرور، بهدف الحفاظ على أمن معلومات المكاتب والعمليات الافتراضية التي يتم تنفيذها على الإنترنت بشكل متزايد.

وقال إن هذا التطبيق هو حل آمن لإعادة تعيين كلمة المرور اعتماداً على الرسائل القصيرة، مؤكداً أن تطبيق "PassGate" يقدم نهجاً أكثر بساطة للأعمال التجارية من خلال الحفاظ على أمان جميع كلمات المرور.

وقال: "PassGate هو حل إنترنت الأشياء للأمن السيبراني، ويمكن تنفيذه في بيئات تكنولوجيا المعلومات للعملاء. عادةً ما يستخدم الأشخاص كلمات المرور ذاتها في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني للشركة وما إلى ذلك. وقد تتضمن كلمات المرور في معظم الأحيان معلومات أساسية مثل أعياد الميلاد. ولمنع لصوص الإنترنت من اختراق الحسابات الشخصية أو حسابات العمل يجب تجديد كلمات المرور بانتظام".

وأضاف: "نظراً لأن موارد تكنولوجيا المعلومات محدودة للغاية في العديد من الشركات، فإنها لا تستطيع تنفيذ هذه الاحتياطات. فمعظم الشركات لديها 1% فقط من موظفيها متخصصين في تكنولوجيا المعلومات"، مشدداً على أن أقسام تكنولوجيا المعلومات المثقلة بالفعل بالواجبات، غالباً ما تفتقر للوقت أو الموارد للتعامل مع مشاكل مثل نسيان الموظفين لتجديد كلمات المرور الخاصة بهم.

وختم قائلاً: "وهنا يبرز دور تطبيق PassGate، فعندما ينسى شخص كلمة المرور الخاصة به، يرسل فقط رسالة نصية قصيرة لتجديدها".

بقلم: إمرة باشاران