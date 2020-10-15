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بقيمة حوالي مليار دولار.. صادرات تركيا من الجلود تصل 170 دولة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.10.2020 13:06
آخر تحديث في 15.10.2020 13:13
بقيمة حوالي مليار دولار.. صادرات تركيا من الجلود تصل 170 دولة

أعلن رئيس اتحاد مصدري الجلود والمصنوعات الجلدية في تركيا مصطفى شانوجاق، أن صادرات بلاده في هذا القطاع وصلت أكثر من 170 دولة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعائدات بلغت نحو مليار دولار.

وأضاف شانوجاق، أن صادرات الجلود والمصنوعات الجلدية التركية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حققت نموا بنسبة 3 بالمئة، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال الشهر ذاته، زاد حجم الصادرات التركية إلى البلدان الإفريقية في القطاع نفسه، بنسبة 6 بالمئة.

وأشار إلى أن قطاع الجلود والمصنوعات الجلدية جنى 989 مليون دولار من صادراته خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر 2020.

وأوضح أن ألمانيا تصدرت قائمة البلدان الأكثر استيرادا للجلود التركية، تلتها روسيا، ثم إيطاليا والعراق وإسبانيا.

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