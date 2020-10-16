تركيا تبحث عودة شركاتها إلى العمل في ليبيا

بحثت تركيا مع ليبيا، الخميس، مسألة عودة شركاتها إلى العمل في البلد الإفريقي، بعد توقف استمر سنوات بسبب الحرب المتواصلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، بسفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، في العاصمة طرابلس، وفق بيان للوزارة الليبية.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها"، دون تفاصيل أخرى.

ويتزامن ذلك مع استضافة إسطنبول، المنصة التركية الليبية للتجارة، بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير حكومية رائدة في مجال الاقتصاد بهدف عودة العلاقات الاقتصادية لسابقها بين البلدين.

ويتم تنظيم المنصة في 15-16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من قبل اتحاد غرف التجارة الليبية، بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، وبدعم من وزارة الاقتصاد الليبية.

وشهدت أنقرة، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، التوقيع على مذكرة تفاهم، بين الجانبين من أجل حل الصعوبات التي تواجهها الشركات التركية في ليبيا، وإنجاز مشاريع البناء غير المكتملة به، مع توجه الأوضاع فيه نحو الاستقرار.



وخلال الشهرين الماضيين، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، لقاءات مع مسؤولين بارزين في بلاده عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا.



ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.