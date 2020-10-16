18 مليون دولار.. قيمة صادرات العسل التركي في 9 أشهر

صدرت تركيا عسلها إلى 45 دولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بعائدات بلغت أكثر من 18 مليون دولار.

وأفادت معطيات رابطة المصدرين بمنطقة شرقي البحر الأسود، بأن كمية صادرات تركيا من العسل بلغت 4 آلاف و101 طن، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني- سبتمبر/ أيلول 2020.

وأشارت إلى أن عائدات تصدير العسل إلى 45 بلدا، بلغت 18 مليونا و196 ألفا و233 دولارا.

وأضافت أن كمية صادرات العسل ارتفعت بنسبة 15 بالمئة خلال فترة يناير-سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أن قيمة الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة بنفس الفترة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت المعطيات أن ألمانيا والولايات المتحدة والسعودية حلت في مقدمة الدول المستوردة للعسل التركي.

وأوضحت أن تركيا صدرت إلى ألمانيا خلال 9 أشهر، 1587 كغ من العسل، بعائدات بلغت 6 ملايين و72 ألفا و252 دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بعائدة صادرات بلغت 3 ملايين و709 آلاف و832 دولارا، والسعودية بمليونين و859 ألفا و939 دولارا.