فاراسيس العالمية تشارك في تطوير بطارية السيارة التركية المحلية

أعلنت مجموعة مبادرة إنتاج السيارة المحلية التركية "TOGG" اختيارها شركة "فاراسيس" Farasis العالمية الرائدة شريكًا لها في تطوير البطارية التي تعد من المكونات الأساسية في السيارات الكهربائية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن "TOGG" و"فاراسيس"، الثلاثاء، بعد التوقيع على خطاب نية شامل بينهما في وادي السيليكون التركي في ولاية قوجة إيلي، شمال غربي تركيا.

وينص الاتفاق بين الطرفين على إنتاج وحدة وحزمة البطارية التابعة للسيارة في تركيا، وتوسيع التعاون من خلال طرح حلول تخزين الطاقة في تركيا والبلدان المحيطة بها تحت سقف شركة مشتركة.

وسيعمل الطرفان على دراسة تطوير وإنتاج خلية البطارية في تركيا بشكل مفصل خلال الفترة القادمة، وستقدم الكفاءات التي سيتم تطويرها في كيمياء الخلايا، مساهمة كبيرة لهما على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رفعت حصارجيكلي أوغلو، في كلمة خلال الاجتماع، إن الشركة التي سيتم تأسيسها مع "فاراسيس" ستكون مبادرة مرشحة لزيادة كفاءة نظام الطاقة في تركيا.

وأشار حصارجيكلي أوغلو إلى أن النظام البيئي للتنقل في السيارة التركية سيكون لاعبًا إقليميًا مهمًا يطور التكنولوجيا ويوفر قيمة اقتصادية كبيرة.

بدوره قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"فاراسيس"، الدكتور يو وانغ، إن تركيا تعد واحدة من أهم بلدان المنطقة في قطاع السيارات، معربًا عن سعادته حيال التعاون مع "TOGG".