"توركيش كارغو" تفوز بجائزة أفضل شركة شحن في أوروبا

حصلت شركة "توركيش كارغو" للشحن الجوي، التابعة للخطوط الجوية التركية، على لقب أفضل علامة تجارية للشحن الجوي في أوروبا، ونالت جائزة "أفضل شركة طيران للشحن في أوروبا".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، الاثنين، أن حفل توزيع جوائز "AirCargo News Awards 2020" جرى تنظيمها عبر منصة رقمية لأول مرة بسبب جائحة كورونا.

وصرح رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، إلكر أيجي، أنه تم تحديد الفائزين بناء على معايير مثل الجودة، والكفاءة، والسرعة، والموثوقية، والرؤية.

وأضاف أن "التركية للشحن" نالت لقب أفضل علامة تجارية للشحن الجوي في أوروبا، وتواصل تحقيق نجاحات مستمرة في عمليات الشحن الجوي التي تنفذها لجميع أنحاء العالم.

وأشار أنه رغم جائحة كورونا والأزمات العالمية، تنتج التركية للشحن حلولا أكثر فاعلية عبر التقنيات والأساليب المبتكرة التي تستخدمها وتطورها.

ولفت إلى استخدام الشركة التركية، تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة والأتمتة الآلية والتكنولوجيا الذكية وأعمال الرقمنة، في مطار إسطنبول أحد أكبر وأحدث مرافق الشحن الجوي في العالم.

وتواصل العلامة التجارية للشحن الجوي "التركية للشحن " التي تمتلك أكبر شبكة لطائرات الشحن المباشر في العالم، تقديم خدماتها إلى أكثر من 300 وجهة على مدار الساعة.

وتهدف الشركة إلى أن تكون في مصاف أفضل 5 علامات تجارية للشحن الجوي في العالم في عام 2023.