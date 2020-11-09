أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية تفوز بعقد دولي بقيمة 118 مليون يورو

أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية أنها وقعت عقدا بقيمة 118 مليون يورو مع أحد زبائنها الدوليين.

وأوضحت الشركة في بيان الاثنين، أنها عقد البيع للخارج هو بقيمة 118 مليون يورو وأنه مع أحد زبائنها الدوليين في مجال تصدير أنظمة الدفاع.

وأضافت أن عمليات التسليم بموجب العقد، ستتم خلال الأعوام 2020-2022.

وأشارت أن أنشطة الشراكة الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على إجمالي أرباح الشركة.

تأسست شركة "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.