معرض "المنتجات التركية" في مدينة ناغويا اليابانية

افتتح في مدينة ناغويا اليابانية، الخميس، معرض "سوق المنتجات التركية"، وذلك برعاية السفارة التركية لدى العاصمة طوكيو.

وشارك في افتتاح المعرض الواقع في مركز تسوق في مدينة ناغويا (وسط)، السفير التركي في اليابان حسن مراد مرجان، وعدد من ممثلي المجتمع التركي.

ويضم المعرض منتجات تركية متنوعة مثل الحلويات، والجلديات، والسجاد اليدوي، والنقش على السيراميك.

كما تم خلال الافتتاح، عزف مقطوعات بآلة البزق، ثم ألقى السفير مرجان كلمة حول الثقافة والفنون التركية.

ويستمر المعرض لغاية 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.