وزيرة التجارة التركية: منتجاتنا تستحق الوصول إلى كافة أسواق العالم

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن منتجات بلادها تستحق أن تأخذ مكانها في كافة أسواق العالم.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو في اجتماع افتراضي مع وفد التجارة الإندونيسي.

وأوضحت بكجان أن جائحة كورونا تواصل التأثير على الاقتصاد العالمي، وأن تركيا تشهد الموجة الثانية من الفيروس أسوة بالكثير من الدول الأخرى.

وأشارت إلى ضرورة استمرار الإنتاج والتصدير في ظل الجائحة من أجل استمرار تطور ونمو البلاد.

وأشارت إلى ثقتها في المنتجات التركية وإمكانياتها التصديرية وقدراتها التنافسية وحيوية رجال الأعمال الأتراك، ومواجهتهم الصعوبات بفعالية كبيرة.

وأكدت استمرار بلادها في السعي للانفتاح على أسواق جديدة، وزيادة صادراتها إلى الأسواق الحالية.

وبينت أن إندونيسيا تأتي في مقدمة الدول التي تهدف تركيا لتصدير منتجاتها إليها بشكل أكبر، فهي رابع دولة من حيث عدد السكان، في مجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن قيمة صادرات تركيا إلى سوق ضخم مثل إندونيسيا تبلغ أقل من 300 مليون دولار فقط، في حين أن العجز التجاري التركي مع إندونيسيا يبلغ نحو مليار دولار.

وأعربت عن أملها في تعزيز العلاقات التجارية، وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات بين تركيا وإندونيسيا.