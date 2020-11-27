أول شحنة من حافلات تيمسا التركية تصل السويد قريباً

أعلنت شركة تيمسا "Temsa" التركية تصدير أول شحنة من حافلاتها الكهربائية من طراز "MD9 electriCITY" إلى السويد.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، الجمعة، أن 6 حافلات كهربائية طورها مهندسو الشركة وصُنعت في مرافقها في ولاية أضنة، انطلقت إلى السويد.

وأشار أنه من المتوقع أن تصل الحافلات منطقة أوكيرو قرب جوتنبرج، في الأيام المقبلة، وتدخل الخدمة بالمواصلات الداخلية لبلدية المدينة خلال وقت قصير.

من جانبه، قال مدير مجلس إدارة "تيمسا" جودت علمدار: "إنه لمن دواعي الفخر والسعادة لنا أن نرى السيارات الكهربائية التي تحمل علامة Temsa وهي من منتجات المهندسين الأتراك على الطرق في السويد".

وأضاف: "يعتبر هذا التصدير خطوة مهمة للغاية، ونقطة تحول ليس فقط لتيمسا، ولكن أيضا لاقتصاد بلدنا والصناعة التركية".