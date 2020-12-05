شركة تركية ترفع صادراتها من أرجل الدجاج للسوق الصينية إلى 25 مليون دولار

بدأت شركة "غاديك بيليتش" التركية عمليات تصدير "أرجل الدجاج" مباشرة إلى الصين وهي المستهلك الأكبر للمادة عالميا، بعدما كان يتم التصدير بشكل غير مباشر.

وقامت الشركة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتصدير كمية من أرجل الدجاج، مباشرة إلى الصين لأول مرة.

وتهدف الشركة رفع قيمة صادراتها من منتجات الدجاج للصين، إلى 25 مليون دولار سنويا.

وتنتج الشركة المتخصصة في لحوم الدجاج، والواقعة في قضاء "أشمي" بولاية أوشاق (غرب)، نحو 8 بالمئة من إجمالي لحوم الدواجن في تركيا، وتصدرها لـ25 دولة حول العالم.

وفي حديثه للأناضول قال رئيس مجلس إدارة الشركة، عثمان غاديك، إنهم صدروا كمية من أرجل الدجاج لأول مرة للصين في 6 نوفمبر الماضي، بعد أن كانت الصادرات تتم عبر فيتنام وهونغ كونغ.

وأضاف أنهم يهدفون إلى رفع قيمة صادرات لحوم الدجاج إلى الصين، من لحم صدر وفخذ والأجنحة والأرجل، إلى 25 مليون دولار سنويا.

وأوضح غاديك أن شركته تصدر كميات كبيرة من لحوم الدجاج إلى بلدان أهمها العراق وليبيا والفلبين ودول وسط إفريقيا وروسيا وجورجيا وكازاخستان وتركمانستان.

وأضاف قائلا: "في الواقع ، بدأ عملنا منذ عامين، وفُتح أمامنا باب التصدير المباشر إلى الخارج بتشجيع من وزارة الزراعة التركية".

وتابع "أول منتج أرسلناه للصين هو أرجل الدجاج الذي يمثل منتجا مهما في السوق الصينية، وسيحقق لنا دخلاً كبيرا".

وزاد : "تركيا من أفضل دول العالم في انتاج لحوم الدواجن، والصين تستورد سنويًا حوالي 600 ألف طن، لذلك تعتبر سوقًا كبيرًا بالنسبة لنا".

وتعد الصين المستهلك الأكبر لأرجل الدجاج في العالم، وتفيد دراسات بوجود فوائد غذائية لها، وبأهميتها في منع تساقط الشعر وتجديد الخلايا الجلدية.