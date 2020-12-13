تركيا والإمارات العربية تستأنفان الرحلات الجوية في 17 ديسمبر

تستأنف تركيا والإمارات العربية المتحدة الرحلات الجوية بين البلدين بعد 9 أشهر من التوقف، بعد أن أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها.

وأعلنت شركة فلاي دبي (حكومية)، الأحد، استئناف رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني وصلت الأناضول نسخة منها، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في إسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وألغت فلاي دبي رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 17 مارس/آذار 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في أعقاب تفشي جائحة كورونا.