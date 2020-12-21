تركيا.. صادرات "منطقة إيجة" من الفواكه والخضروات تتجاوز المليار دولار

أعلن رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة إيجة، خيرالدين أوتشاق، أن صادرات الاتحاد منذ مطلع العام الحالي، حققت رقما قياسيا إثر تجاوزها عتبة المليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخه الممتد على مدى 54 عاما.

وأفاد أوتشاق خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت، الإثنين، أن صادرات الاتحاد بلغت مليارا و3 ملايين دولار، بين 1 يناير / كانون الثاني و19 ديسمبر / كانون الأول.

وأشار إلى أن الفواكه والخضروات التركية وصلت في عام 2020 إلى موائد المستهلكين في 140 دولة حول العالم.

وذكر أن روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الفواكه والخضروات الطازجة التركية، فيما تصدرت ألمانيا قائمة مستوردي المنتجات المشغولة.

وتابع: "أعتقد أننا سنواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال عام 2021، وأن الطلب على الفواكه والخضروات الطازجة سيستمر بالارتفاع في ظل الجائحة".

وشدد على إيلائهم أهمية كبيرة للسوق الصيني الذي دخلوه عبر منتج الكرز، مشيرا إلى رغبتهم في تصدير منتجات أخرى إلى هناك.