أول قطار صادرات تركي يصل الصين

استقبل السفير التركي في بكين عبد القادر أمين أونين، أول قطار للصادرات متجه من بلاده إلى الصين، في مدينة شيان.

وأعرب أونين في كلمة خلال مراسم الاستقبال، الأربعاء، عن بالغ افتخاره لوصول أول قطار تركي للصادرات إلى الصين.

وأضاف أن القطار قطع مسافة نحو 8 آلاف و700 كم، ومر من قارتين وبحرين و5 دول، في غضون أسبوعين.

وأشار إلى أن ثاني قطار للصادرات انطلق من تركيا قبل عدة أيام، وأنه من المنتظر أن يصل إلى الصين مطلع العام القادم.

وأكد أن قطار التصدير التركي يساهم في تعزيز الروابط التاريخية بين بلاده والصين.

ولفت إلى متانة العلاقات التجارية بين تركيا والصين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 1 مليار دولار قبل 20 عاما، إلى 22 مليار دولار، في 2019.

وانطلق قطار التصدير التركي الأول في 4 ديسمبر/ كانون الأول في رحلة مباشرة إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.

والسبت، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إتمام رحلة أول قطار تصدير تركي إلى الصين مباشرة، بوصوله إلى مدينة شيان.

والاثنين، غادر ثاني قطار للتصدير الأراضي التركية متجها للصين، ويتألف من 42 مقصورة، وبطول 770 مترا.

وسيقطع القطار 8693 كيلومتراً في حوالي 14 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين.