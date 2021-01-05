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تركيا تسجل أرقاما قياسية في صادراتها لعام 2020

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.01.2021 13:09
آخر تحديث في 05.01.2021 13:21
تركيا تسجل أرقاما قياسية في صادراتها لعام 2020

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أنّ بلادها سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات خلال العام المنصرم 2020.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة أمام "الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020" الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وكشفت بكجان عن أن حجم الصادرات في العام 2020 بلغ 169.5 مليار دولار.

وأشارت أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغت الصادرات التركية بحسب بكجان 17 مليار و844 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2019.

كما أشارت الوزيرة إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكوريا الجنوبية.

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