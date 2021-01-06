العاصمة التركية أنقرة تحقق 7.8 مليار دولار صادرات للعام 2020

بلغت قيمة صادرات العاصمة التركية أنقرة العام الماضي ما قيمته 7.8 مليارات دولار، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادا.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك "TIM، الأربعاء، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بين الدول الأكثر استيرادا لصادرات العاصمة التركية، بقيمة 704 ملايين و536 ألف دولار.

تلتها ألمانيا بقيمة 648 مليونا و834 ألف دولار، ثم الصين بـ534 مليونا و535 ألف دولار.

وحل العراق رابعا بقيمة 340 مليونا و401 ألف دولار، وإيطاليا بـ284 مليونا و664 ألف دولار.

ووفقا لبيانات المجلس، جاء قطاع السيارات بالمرتبة الأولى في المبيعات الخارجية إذ بلغت مليارا و148 مليونا و879 ألف دولار، ثم الآلات بمليار و140 مليونا و352 ألف دولار.

تلتها صادرات قطاع المنتجات الكيماوية بقيمة مليار و31 مليونا و868 ألف دولار، ثم منتجات قطاع التعدين بـ 862 مليون و616 ألف دولار.

وحقق قطاع الملابس الجاهزة أكبر نسبة مبيعات مقارنة بـ2019، بزيادة بلغت 145.8 بالمئة، محققا 159 مليونا و191 ألف دولار.

يشار أن قيمة صادرات تركيا خلال العام الماضي، بلغت 169 مليارا و514 مليون دولار، وسجلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلى رقم شهري بقيمة 17 مليارا و844 مليون دولار.