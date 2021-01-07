الصادرات البحرية التركية للعام 2020 تتجاوز عتبة المليار دولار

ارتفعت صادرات المنتجات البحرية التركية للعام 2020، بنسبة 4 بالمئة محققة مليارا و53 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى على الإطلاق رغم ما تسببت به جائحة كورونا من عوائق.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري المنتجات البحرية والحيوانية في منطقة إيجة، بلغت قيمة الصادرات البحرية في 2020، مليارا و53 مليون دولار، في حين كانت مليار و11 مليون دولار عام 2019.

وأوضح سنان قزل طان، رئيس الاتحاد في تصريح للأناضول الخميس، أن قطاع المنتجات البحرية التركية حقق صادرات بقيمة مليار و53 مليون دولار، رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى أن القطاع يستهدف التصدير بقيمة 1.5 مليار دولار في 2023.

وذكر أن هولندا احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للمنتجات البحرية من تركيا، بقيمة بلغت 133 مليون دولار، تلتها روسيا بقيمة 132 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ129 مليون دولار.