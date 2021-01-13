تركيا.. ارتفاع صادرات المنتجات البحرية 79 بالمئة في 2020

ارتفعت قيمة صادرات المنتجات البحرية التركية في منطقة شرق البحر الأسود خلال العام 2020 المنصرم، بنسبة 79 بالمئة، مقارنة مع العام 2019، لتتجاوز 59 مليون دولار.

وبحسب البيانات المتوفرة، من جمعية مصدري شرق البحر الأسود، صدرت المنطقة منتجات بحرية لـ17 دولة في العام 2020، بقيمة 59 مليون و264 ألف و363 دولار.

وأظهرت البيانات، ارتفاع حجم الصادرات البحرية في العام الماضي بنسبة 124 بالمئة، لتصل إلى 13 ألفا و188 طن، في حين كان حجم الصادرات في عام 2019، 5 آلاف و878 طن، وبقيمة بلغت 33 مليون و100 ألف و46 دولار.

وتصدرت روسيا قائمة مستوردي المنتجات البحرية من منطقة شرق البحر الأسود، حيث ارتفعت وارداتها من 20 مليون و670 ألف دولار في عام 2019، إلى 51 مليون و19 ألف دولار في 2020.

تلتها فيتنام بقيمة وصلت 3 ملايين و557 ألف دولار، ثم جورجيا بـ مليون و685 ألف دولار.

والثلاثاء، أعلن اتحاد مصدري المنتجات البحرية والحيوانية في منطقة إيجة، ارتفاع إجمالي صادرات المنتجات البحرية التركية خلال العام 2020 المنصرم، بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى مليار و53 مليون دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق رغم جائحة كورونا.