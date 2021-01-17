صادرات تركيا من الحمضيات تتجاوز 933 مليون دولار في 2020

سجلت صادرات تركيا من "الحمضيات"، نمواً ملحوظاً خلال 2020 بقيمة صادرات بلغت 933 مليون دولار.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط، كان النصيب الأكبر من صادرات الحمضيات لفاكهة اليوسفي بمبلغ 437 مليون و 696 ألف دولار، بزيادة 26 بالمئة عن 2019.

وجاءت صادرات الليمون في المرتبة الثانية بـ 273 مليونا و 927 ألف دولار، ثم البرتقال بـ 128 مليونا و 843 ألف دولار والجريب فروت بـ 92 مليونا و 591 ألف دولار.

وقال رئيس المجلس الوطني للحمضيات، كمال كاتشماز، للأناضول، إن صادرات الحمضيات تساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد.

وأضاف كاتشماز: "شهدت منتجاتنا في 2020 إقبال واسعا من الأسواق الخارجية لجودتها العالية ونخطط للتوسع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة".

وأوضح رئيس جمعية منتجي الحمضيات في مرسين أحمد درسون شاهين، أن صادرات اليوسفي في تزايد مستمر كل عام معللاً ذلك برضى المستهلك.