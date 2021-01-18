25 مليار دولار.. قيمة صادرات السيارات التركية إلى 118دولة في 2020

حقق قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم قطاعات التصدير في تركيا، أرقامًا قياسية بصادراتها إلى 118 بلدا، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار خلال 2020.

وبحسب معلومات من اتحاد مصنعي السيارات في ولاية بورصة (شمال غربي تركيا)، بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات، 25 مليارا و548 مليونا 468 ألف دولار خلال 2020، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الأولى في صادرات البلاد.

وشكلت نسبة صادرات سيارات الركاب 37 بالمئة من الصادرات الكلية، بقيمة 9 مليارات و 533 مليون و 689 ألف دولار، استحوذت فرنسا على النسبة الأكبر منها بقيمة تجاوزت مليار و 641 مليون.

وجاءت إيطاليا ثانية بقيمة 877 مليونا 798 ألف دولار، أعقبتها ألمانيا بـ852 مليوناً و 949 ألف دولار .

وفي 2020 ، تم بيع 16 مليونا و 362 ألف سيارة ركاب إلى اليابان بنسبة زيادة بلغت 701 % مقارنة بعام 2019.

وحافظ السوق الأوروبي على مكانته كأهم مستورد، إذ بلغت حصته 75.4 % من إجمالي صادرات السيارات التركية.