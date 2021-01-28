انخفاض الطلب العالمي على الذهب لأدنى مستوى في 11 عاما

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الطلب العالمي على الذهب خلال 2020 بنسبة 14 بالمئة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على ضعف طلب المستهلكين طوال العام، ليسجل أدنى مستوى في 11 عاما.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير، الخميس، إن الطلب السنوي على المعدن الأصفر سجل 3759.6 طنا خلال 2020، وهو أول عام يقل الطلب فيه عن مستوى 4 آلاف طن منذ 2009.

وبحسب التقرير، انخفض الطلب العالمي على الذهب في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 783.4 طنا.

ويعد الطلب على الذهب خلال الربع الأخير من 2020، الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثاني من 2008.

وذكر التقرير أن الطلب على المجوهرات الذهبية انخفض بنسبة 34 بالمئة خلال 2020، إلى 1411.6 طنا.

وتراجع الطلب على المجوهرات بشدة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على سلوك المستهلكين، والميل إلى الاحتفاظ بالسيولة وتوقف الاحتفالات والسياحة الداعمة للطلب.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة واستجابة السياسات للجائحة، دعمت الطلب السنوي على الاستثمار، الذي ارتفع بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ مستوى مرتفعا جديدا عند 1773.2 طنا.

ووفق التقرير، تحقق معظم النمو في شكل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مدعوماً بنمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في النصف الثاني من العام.

وحول أداء صناديق الاستثمار بالربع الأخير من العام الماضي، أشار إلى انخفاض ملحوظ في الطلب بإجمالي تدفقات خارجة سجلت 130 طنا.

بينما بلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة بالذهب مستوى قياسيا سنويا بلغ 877.1 طنا، بما يعادل 47.9 مليار دولار.

وهبط إجمالي المعروض السنوي بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي 4633 طنا، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2013.

وأرجع التقرير هبوط المعروض إلى توقف إنتاج المناجم نتيجة لتفشي كورونا، الذي قابلته زيادة هامشية بنسبة 1 بالمئة في إعادة التدوير إلى 1297.4 طنًا في 2020.

وارتفع سعر الذهب بالدولار بنسبة 25 بالمئة في 2020 مدعوما بطلب المستثمرين في فترات معينة من العام، لتصل بنهاية العام إلى 1887.6 دولارا للأوقية.

و"مجلس الذهب العالمي" منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.