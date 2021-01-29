وزيرة التجارة التركية: استثماراتنا في ألبانيا تناهز مليار دولار

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن القيمة السوقية لاستثمارات شركات بلادها في ألبانيا ناهزت مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مشاركتها في "المؤتمر الاقتصادي" الأول، الذي ينظمه منتدى غرفة التجارة والصناعة التركية ـ الألبانية، في أنقرة.

وأشارت بكجان إلى أن هناك أكثر من 600 شركة تركية بأحجام مختلفة تنشط في ألبانيا، مؤكدة أن ثمة فرصا وإمكانيات لزيادة هذا الرقم.

وأوضحت أنه يمكن للبلدين التعاون في استثمارات الطاقة الكهرومائية والمتجددة، والصناعة والسياحة والتكنولوجيات الزراعية، ومشاريع البنى التحتية.

ولفتت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ في الوقت الراهن نحو نصف مليار دولار سنويا.

وأعربت عن أملها أن يتخطى حجم التبادل الهدف المعلن البالغ مليار دولار، في أقرب وقت.