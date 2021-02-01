توقيع اتفاقية لإعادة تأمين البضائع والخدمات بين تركيا والنمسا

أعلنت وزيرة التجارة التركية توقيع اتفاق بين مصرف "إكسيم بنك" التركي والمؤسسة الرسمية المسؤولة عن دعم الصادرات في النمسا (Oesterreichische Kontrollbank AG) للتعاون في مجال إعادة التأمين.

وقالت روهصار بيكجان في بيان أصدرته الاثنين، إن إكسيم بنك التركي (Türk Eximbank) المتخصص في تأمين قروض للمصدرين، يواصل التعاون مع مختلف مؤسسات التأمين والتمويل حول العالم، لتعزيز القوة التنافسية للشركات التركية.

وأوضح البيان أنه سبق لإكسيم بنك أن أبرم اتفاقيات تعاون في مجال إعادة التأمين، مع وكالات ائتمان التصدير في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك.

وأشارت الوزيرة إلى أنه وفي سياق مواصلة توقيع هذه الاتفاقيات مع مؤسسات دولية أخرى، تم إبرام اتفاق تعاون مع المؤسسة النمساوية، للتعاون في مجال إعادة التأمين.

وأفادت أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه، معربة عن أملها في أن يجلب الخير للمصدّرين الأتراك.

ولفتت إلى أنه وبموجب الاتفاق، ستتمكن الشركات التركية والنمساوية من إعادة تأمين البضائع والخدمات التي يحصلون عليها من بلدانهم، في إطار المشاريع المشتركة التي ينفذونها في دول أخرى.

وأكدت أن الاتفاق يساهم أيضاً في تسريع آلية تخصيص قروض للشركات والمصدرين في تركيا والنمسا.