الليرة التركية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر

سجلت الليرة التركية يوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ أكثر من 5 أشهر بسبب بيانات قطاع التصنيع الإيجابية في حين انتعشت أسهم الأسواق الناشئة صعوداً من خسائر الأسبوع الماضي، وأظهرت قراءات من الصين استمرار التعافي الاقتصادي.

وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.1%، متصدرة المكاسب في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد توسع قطاع التصنيع التركي بوتيرة قوية في شهر كانون الثاني/يناير.

كما تحسنت ثقة المستثمرين تجاه الليرة التركية بعد أن تعهد البنك المركزي بإبقاء السياسة النقدية مشددة حتى تهدأ عاصفة التضخم.

وارتفعت الأسهم التركية كذلك بنسبة 0.6%، في حين قفز مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.8% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أسوأ أداء له في 10 أشهر رغم أن أصول الأسواق الناشئة استمرت في معظمها بتحقيق المكاسب خلال الشهر المنقضي، حيث راهن المستثمرون على التعافي الاقتصادي المستدام هذا العام متفائلين ببرامج اللقاحات التي نشطت مؤخراً.

وأظهرت البيانات الواردة من الصين وهي الشريك التجاري الأهم للعديد من اقتصادات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، توسعاً مستمراً في قطاع التصنيع الضخم في البلاد لغاية شهر كانون الثاني/يناير رغم أن الإصابات المتزايدة في البلاد تسببت في إبطاء هذا التوسع خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

وكتب "ميتول كوتيتشا" كبير محللي الأسواق الناشئة في البنك الكندي "تي دي": "بينما نعتقد أن الصين ستستمر على الأرجح في الاستفادة من صادرات السلع المنزلية والمعدات الطبية في الربع الأول من عام 21 ، وذلك بالنظر لتجديد عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الآثار المترتبة على مؤشرات المشتريات ستجعل الأداء التجاري القوي للصين يتراجع".

أما مكاسب الروبل الروسي فقد تعثرت بسبب المخاوف من تصاعد الاضطرابات السياسية بعد احتجاجات شملت جميع أنحاء البلاد دعماً للمعارض "أليكسي نافالني" الذي تم إيقافه في المطار لدى عودته إلى البلاد. وأثار هذا الحادث أيضاً غضب الغرب مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على موسكو مع أن البيانات في كانون الثاني/ يناير قد أظهرت عودة نشاط التصنيع إلى روسيا وزيادة النمو.

وفي أسواق إفريقيا، ارتفع الراند والأسهم في جنوب إفريقيا بعد توسع نشاط التصنيع في كانون الثاني/يناير بشكل طفيف.