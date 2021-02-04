تركيا تساهم بصندوق تنموي تابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

دخلت اتفاقية مساهمة تركيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الانضمام إلى الصندوق الإقليمي للشراكة البيئية وكفاءة الطاقة في أوروبا الشرقية حيز التنفيذ، اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارا بشأن دخول الاتفاقية الموقعة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيز التنفيذ.

وذكرت أن تركيا ستساهم في الصندوق بمبلغ 600 ألف يورو، لتنفيذ مشاريع بيئية في دولة أذربيجان.

وتلعب تركيا دورا مهما للغاية بالأداء القوي للبنك الأوروبي في مؤشرات التأثيرات الانتقالية والعائدات المالية.

وكانت تركيا دولة مدينة منذ عام 2009، وأصبحت الآن مانحة للصندوق الذي يديره البنك.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، بهدف دعم اقتصادات السوق وتطوير القطاع الخاص.