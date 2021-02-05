"شاومي" الصينية تبدأ بإنتاج الهواتف الذكية في تركيا

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية "شاومي" الخميس أنها تستعد لبدء إنتاج الهواتف الذكية في تركيا في الربع الأول من العام.

وقال "يوشار ليو" مدير فرع شركة "شاومي" في تركيا في بيان إنهم يهدفون إلى المضي قدماً في العمل من خلال الحفاظ على الاستثمارات في تركيا وعدم تقليصها، نظراً لأنها واحدة من أكثر الأسواق قيمة بالنسبة للشركة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في تركيا في مصنع تبلغ مساحته 14.000 متر مربع، ويتم تشغيله بالتعاون مع شركة "سالكومب" لتطوير وتصنيع المنتجات التكنولوجية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 5 ملايين هاتف.

ومع استثمار 30 مليون دولار، سيوفر المشروع أيضاً فرص عمل لنحو 2000 شخص.

وقال "ليو" إن خلق قيمة مضافة في المناطق التي تستثمر فيها الشركة يمثل إحدى أهم سياسات التشغيل الرئيسية الخاصة بهم، معرباً عن سعادته باختيار تركيا كدولة رابعة سيبدأون الإنتاج فيها.

يذكر أن شركة "شاومي" افتتحت أول متجر لها في إسطنبول والأول أيضاً في تركيا، عام 2018.

وفي معرض حديثه عن الإنتاج، قال "ديفيد تشانغ" مدير شركة "سالكومب أوروبا" إنهم يواصلون مشاريعهم لدعم التقنيات الجديدة في تركيا ودفع المنتجين الأتراك خطوة إلى الأمام في السوق الدولية. مضيفاً أن هذا الاستثمار، الذي يهدف أيضاً إلى المساهمة في اقتصاد البلاد، هو مجرد بداية.

في الوقت نفسه، تستعد شركات صينية أخرى مصنعة للهواتف مثل "تكنو" و"أوبو" لطرح الهواتف المنتجة في تركيا في الأسواق قريباً بينما دخلت هواتف "سامسونغ" المحمولة الكورية الجنوبية المصنوعة في تركيا السوق بالفعل.