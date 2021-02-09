ارتفاع صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة مع دخول العلاقات التجارية حقبةً جديدة

أظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك مؤخراً أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت أعلى زيادة لها في الشهر الأول من هذا العام.

ويأتي الارتفاع في الوقت الذي تدخل فيه العلاقات بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي حقبة جديدة في ظل حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير.

وارتفعت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بقيمة قاربت الـ 170.42 مليون دولار في كانون الثاني/يناير لتصل إلى 810.25 مليون دولار، بعد أن بلغت 639.83 مليون دولار عام 2020، وفقاً لبيانات الجمعية.

وكانت التجارة بين البلدين شهدت ارتفاعاً متزايداً على مدى السنوات العديدة الماضية، وتجاوز التبادل التجاري حاجز 20 مليار دولار في عام 2020 بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعربت أنقرة عن أملها في تحقيق علاقات أفضل مع واشنطن في ظل الإدارة الجديدة. بينما قال "ديفيد ساترفيلد" سفير الولايات المتحدة في أنقرة الأسبوع الماضي إن بلاده تريد الحفاظ على تعاونها الاقتصادي طويل الأمد مع تركيا، معرباً عن استعداد واشنطن لزيادة تعزيز العلاقات التجارية القائمة.

وفي حديثه مع وكالة أنباء الأناضول صرح "ساترفيلد" قائلاً: "بالرغم من علاقاتنا التجارية القوية بالفعل مع تركيا، فإن الحكومة الأمريكية ترغب في مواصلة تعزيز هذه العلاقات وزيادة التجارة الثنائية".

وأضاف: "فضلاً عن الازدهار الذي يعم كلا البلدين بفضل التجارة الثنائية، يمكن أن يساعد العمل المشترك بيننا على تنويع سلاسل التوريد وهو أمر ضروري أبرز الوباء ضرورته وأهميته".

وكان الرئيسان أردوغان وترامب وضعا في يونيو/حزيران 2019 هدفاً مشتركاً لزيادة عائدات التجارة الثنائية من 75 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان بايدن سيتبنى هذا الهدف أيضاً، لكن رجال الأعمال الأتراك أعربوا عن أملهم في أن تساهم الإدارة الأمريكية الجديدة في تعزيز العلاقات التجارية.

وأظهرت البيانات أن من بين الدول الأخرى التي سجل فيها المصدرون الأتراك زيادة كبيرة على أساس الكمية في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام أسوق لبنان وفرنسا وألمانيا والبيرو.

في المقابل، تراجعت الصادرات التركية إلى هولندا والعراق والنرويج وبلجيكا بنسب متقاربة بسبب ركود الاقتصاد العالمي الناتج عن تفشي الوباء.