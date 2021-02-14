تركيا.. 128 مليون دولار صادرات الحمضيات خلال يناير

بلغت قيمة صادرات الحمضيات التركية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، 128 مليون دولار.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحادات مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، فإن البلاد صدّرت 245 طنا من الحمضيات، خلال يناير الماضي، بقيمة 128 مليون دولار.

وتصدرت روسيا قائمة البلدان الأكثر استيرادا للحمضيات التركية، وذلك بقيمة 55 مليونا و846 ألف دولار، تلاها العراق بـ14 مليونا و205 آلاف دولار، ثم أوكرانيا بـ11 مليونا و214 ألفا.

وقال رئيس المجلس الوطني للحمضيات في تركيا، كمال قاتشماز، إنهم يهدفون لتوسيع أسواقهم خلال العام الحالي.

وأشار قاتشماز إلى أن الحمضيات تساهم بشكل كبير في دخول العملة الأجنبية إلى البلاد.