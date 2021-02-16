رومانيا تشتري حافلات تيمسا الكهربائية تركية الصنع

تقوم شركة "TEMSA" التركية قريبا بتسليم 4 حافلات كهربائية من طراز "Avenue Electron" إلى مجلس إدارة مدينة بوزاو الرومانية، نهاية العام الجاري 2021.

وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء، أن الحافلات الكهربائية البالغ طولها 12 مترا ستصدّر لأول مرة إلى الخارج عبر المناقصة التي نظمها مجلس إدارة بوزاو وفازت بها شركة TEMSA.

ولفت البيان إلى أن الشركة سبق أن صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حافلات كهربائية بأحجام صغيرة ومتوسطة إلى السويد.

وذكر أن إنتاج الحافلات الكهربائية وتصديرها إلى الخارج سيعزز مكانة تركيا في سوق العربات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وسيزيد من قوة تركيا التنافسية داخل الأسواق الأوروبية.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات مساعد مدير التسويق لدى الشركة هاكان قورألب، الذي قال إن شركة "TEMSA" واحدة من أفضل الشركات العالمية في إنتاج العربات الكهربائية.

وأضاف قورألب أن صادرات الشركة تساهم في إنعاش الاقتصاد التركي وزيادة منتجات البلاد ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن حافلات "Avenue Electron" تحتوي 35 مقعدا وتتسع لـ95 راكبا، وقادرة على السير 230 كيلو متر بالشحن الكامل.

وأوضح بأن الحافلة مزودة بخاصية الشحن السريع الذي يستغرق 9 دقائق فقط.

جدير بالذكر أن شركة "TEMSA" التركية فازت بالمناقصة الرومانية في تموز/يوليو من العام الماضي.