وزير الصادرات البريطاني: نهدف لتعزيز التعاون مع تركيا في التجارة والتكنولوجيا

قال وزير الصادرات البريطاني غراهام ستيوارت، إن بلاده تهدف لتعزيز التعاون مع تركيا في مجالات التجارة والتكنولوجيا.

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية "الأسبوع التكنولوجي في المملكة المتحدة".

وأوضح ستيوارت أن العديد من الشركات البريطانية تواصل أنشطتها داخل تركيا، مشيرا إلى وجود شركات أخرى تستعد لدخول الأسواق التركية قريبا.

وأضاف أن حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في تركيا خلال عام 2019، بلغت 2.3 مليار جنيه استرليني.

وأشار إلى أن فعالية "الأسبوع التكنولوجي في المملكة المتحدة"، تهدف إلى تحفيز الشركات التركية والبريطانية لإقامة شراكات تجارية.

وتابع قائلا: "حددنا أهدافنا في تطوير تعاوننا مع تركيا حتى عام 2050، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الجانبين مؤخرا ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة".

وأعرب الوزير البريطاني عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا في مجال تكنولوجيا الفضاء.