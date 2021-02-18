تركيا.. صادرات سيارات الركاب تتجاوز 823 مليون دولار في يناير

بلغت قيمة صادرات تركيا من سيارات الركاب خلال يناير/كانون الأول من العام الجاري، 823 مليون و851 ألف دولار.

وبحسب معلومات من اتحاد مصنعي السيارات بولاية بورصا، بلغت صادرات السيارات بجميع أنواعها، مليارين و267 مليون و426 ألف دولار خلال يناير الماضي.

وتحتل السيارات المرتبة الأولى في الصادرات التركية، فيما شكلت سيارات الركاب منها نسبة 36.33 بالمئة، وبلغت قيمتها 823 مليون و851 ألف دولار.

وأظهرت البيانات أن تركيا صدرت سيارات ركاب خلال الشهر الماضي إلى 75 دولة.

واستحوذت فرنسا على النسبة الأكبر من سيارات الركاب بقيمة تجاوزت 175 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 96 مليون و56 ألفا، ثم ألمانيا بـ 79 مليون و341 ألفا.

ويضم قائمة العشرة الأُوَل التي استوردت سيارات الركاب من تركيا، 9 دول أوروبية.

وزادت قيمة صادرات سيارات الركاب إلى سويسرا خلال يناير 2021 بنسبة 51.12 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2020، وبلغت 6 ملايين و672 ألفا.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى النرويج خلال الفترة المذكورة بنسبة 37.23 بالمئة، وبلغت 6 ملايين و549 ألفا.

وزادت قيمة الصادرات إلى تونس خلال الفترة المذكورة بنسبة 476.65 بالمئة، وبلغت 3 ملايين و642 ألفا.