رغم جائحة كورونا.. عام 2020 كان عام الأرباح القياسية لبورصة إسطنبول

صرح المدير العام لسوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة إسطنبول) بأن عام 2020 كان عاما ناجحا في تاريخ البورصة، إذ حقق زيادة في الأرباح الصافية 43 بالمئة.

وأوضح محمد هاكان أتيلا، في بيان الخميس، أن الدخل التشغيلي للبورصة بلغ 2.5 مليار ليرة (357 مليون دولار)، بينما تجاوزت قيمة الأرباح الصافية 1.4 مليار ليرة (نحو 200 مليون دولار).

وأضاف أن البورصة تغلبت على العقبات وتجاوزت الأهداف في العام الماضي، محققة أعلى تداول وأعلى قيم للمؤشر في جميع الأسواق.

وأشار أن بورصة إسطنبول حققت رقما قياسيا جديدا في تاريخها، لافتا إلى ارتفاع أعداد المستثمرين بنسبة 64 بالمئة ليتجاوز مليوني مستثمر.

وأكد أتيلا أن بورصة إسطنبول أثبتت في أصعب عام في التاريخ الحديث لأسواق المال أنها مصدر مهم للفرص لكل من الشركات والمستثمرين الذين يسعون لازدهار أعمالهم.

وأضاف "بدأنا عام 2021 بأداء جيد، وسنزيد الربحية التي حققناها في العام الماضي إلى مستوى أعلى هذا العام".

وتابع "نتوقع أن تستمر بورصة إسطنبول في تعزيز مكانتها كقناة تمويل بديلة للشركات التركية والاستمرار في ترسيخ مكانتها كسوق سيولة موثوقة للمستثمرين".

وأكد مواصلة بلاده اتخاذ خطوات حاسمة من أجل التنمية الاقتصادية والحد من المخاطر التي تشكلها جائحة كورونا، واستعداد البورصة لعام أفضل من السابق.